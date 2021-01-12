ترامب: لست قلقا من التعديل الـ25 من الدستور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم قلقه من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزله من مصبه، وذلك في سياق الحراك الديمقراطي في الكونغرس إثر حادثة اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره.

 

وفي كلمة من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي يعتبر رمزا لسياسة الهجرة الصارمة التي اتبعها ترامب، قال إن "التعديل الخامس والعشرون لا يمثل أي مخاطرة بالنسبة لي".

 

واعتبر ترامب أن "حق الأمريكيين في التعبير يتعرض للتهديد"، معلنا أنه "حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء واحترام تنفيذ القانون".

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، إن "زيارة ترامب إلى هذا الجدار تشير إلى أنه قطعا وعدا وأوفى به ضمن جهود إدارته لإصلاح نظام الهجرة المعطل".

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