حسين الشحات يرد على الانتقادات ويوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال الشحات إنه سعيد بالهدف الذي سجله في شباك الإنتاج الحربي، لكن الأهم هو مشاركته بصفة أساسية ومساعدة زملائه في الفريق على تحقيق الانتصارات، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أن وليد سليمان نموذج جيد للاعبي الأهلي، وهو لاعب مؤثر في صفوف الفريق، ويدعم زملاءه دائمًا سواء لعب بشكل أساسي أو جلس بديلًا، لأنه من اللاعبين الكبار في الفريق.

وتابع الشحات أن الانتقادات التي يتعرض لها أمر طبيعي، خاصة أنه يعلم مدى حب جمهور الأهلي له، ولذلك فإن هذه الانتقادات تمثل دافعًا للظهور بشكل جيد، وإثبات جدارته مع الفريق.

ونفى لاعب الأهلي وجود أي تفكير في العروض الخارجية، مؤكدًا أنه يركز فقط مع الأهلي، وسعيد بالوجود في صفوف النادي.

وأبدى الشحات سعادته بالمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، متمنيًا أن تبتعد الإصابات عنه وعن باقي لاعبي الفريق، لتقديم مستوى مميز والصعود لنهائي مونديال الأندية.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري.

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