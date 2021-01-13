شاهد.. متحدث الطيران المدني الكويتي يكشف كيف أثرت جائحة كوورنا على القطاع

قال سعد العتيبي المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي، إن الكويت اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية في إدارة الطيران وتشغيل قطاع النقل الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مطار الكويت الدولي اتخذ قرارات وإجراءات استباقية اعتبرها البعض قاسية في البداية لكنها كانت فعالة بعد تفشي الوباء بدول العالم.





وأضاف العتيبي، في حديثه لقناة "الغد"، أن الإجراءات التي اتخذها مطار الكويت الدولي عملت على التوازن بين الضوابط الصحية وتشغيل حركة الاقتصاد وشركات الطيران، وهو من يحدد عجلة الاقتصاد في الكويت رغم ما واجهه من قيود فرضتها جائحة كورونا.





وأكد المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي، أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لـ42 شركة طيران في كل الرحلات ووجود الكاميرات الحرارية وتطبيق عمليات التباعد الاجتماعي بين الركاب.





وأشار المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي، إلى أن الضوابط الصحية أثرت على دخل قطاع الطيران، موضحا أنه تم عمل فحص bcr لكل القادمين للكويت.





وأوضح العتيبي، أن مطار الكويت يعمل بنسبة تشغيل 30%، كاشفا عن أن الخسائر وصلت لـ2.4 مليار دولار أمريكي.





ولفت المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي، إلى أنه تم الاستغناء عن بعض العاملين لخفض التشغيل وهو ما فرضته جائحة كورونا ليس على الكويت فقط لكن على كل دول العالم، كما أن الكويت من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا.



