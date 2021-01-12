أسعار النفط تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليغلق "نايمكس" أعلى 53 دولاراً، لأول مرة منذ فبراير.





واستفادت أسعار الخام من توقعات تشديد المعروض بعد أن قررت السعودية خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.





ويترقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وتشير التوقعات إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 2.7 مليون برميل.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.8 بالمائة إلى 53.21 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أواخر فبراير الماضي.





وبحلول الساعة 7:45 مساً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 1.6 بالمائة إلى 56.55 دولار للبرميل.