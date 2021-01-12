أسعار النفط تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليغلق "نايمكس" أعلى 53 دولاراً، لأول مرة منذ فبراير.

واستفادت أسعار الخام من توقعات تشديد المعروض بعد أن قررت السعودية خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.

ويترقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وتشير التوقعات إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 2.7 مليون برميل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.8 بالمائة إلى 53.21 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أواخر فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 7:45 مساً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 1.6 بالمائة إلى 56.55 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

المارد الأحمر يستأنف تدريباته غداً استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

منذ 35 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ 36 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 6 ساعات

سامي قمصان يكشف سر مشاركة أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ حوالي 3 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

الأهلي يحسم مصير أجايي

09:10 م

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

09:51 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض