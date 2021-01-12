المارد الأحمر يستأنف تدريباته غداً استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الحادية عشرة ظهر غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد القادم، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.





وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إقامة المران الجماعي للفريق غدًا، من أجل تجهيز اللاعبين، للمباراة القادمة، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري.