هشام طلعت مصطفى: مصر ستحتاج إلى 30 مليون وحدة سكنية خلال سنوات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:45 ص
هشام طعلت مصطفى
هشام طعلت مصطفى
كـسـاب أحـمـد
قال هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، إن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر فقط على القطاع العقاري العالمي، لكنها أثرت على الاقتصاد العالمي ككل، مضيفًا أن هناك تراجعًا في مستويات دخول الناس ونقصًا في القوى الشرائية، ما إنعكس سلبًا على السياحة والفنادق والقطاعات التجارية والنقل.

وتابع "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "الحماية الاجتماعية ضرورة للحفاظ على مكتسابات الاقتصاد المصري والقطاع العقاري ككل تأثر بشدة في عام 2020، بالأخص إعتبارًا من شهر مارس، خاصة ان السوق العقاري فقد نحو 35-40% من حجم السوق في فترة جائحة كورونا".

وحول اتهامات الشارع المصري للقطاع الخاص العقاري بأنه يهتم بطبقات معينة، ويقتصر دعمها من الدولة فقط بالإضافة للطبقة المتوسطة، قال: "المسألة برمتها عرض وطلب، حيث أن التكلفة السنوية تزيد بشكل مهول، بالاضافة لزيادة تكلفة العمالة والأرض ومن ثم هذه التكاليف تنعكس على ثمن المنتج العقاري في النهاية ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات".

أما بالنسبة إلى الحلول قال "مصطفى": "الحل موجود.. النهاردة لما بتنبص على الشركات وهي بتقدم وحدات عقارية بالقسط كان منذ فترة التقسيط على سنوات متقاربة دلوقتي الشركات وصلت في مدد الأقساط والعروض لعشر سنوات بل إلى 13 سنة في بعض الأحيان حتى يتناسب قيمة القسط مع دخل الفرد، والسؤال هنا هو: الشركات هتعمل كده لحد فين؟ الشركات ليها قدرات في النهاية وكل هذه العناصر حاكمة لمنظومة السوق".

ولفت إلى أن مصر ستحتاج إلى 30 مليون وحدة خلال السنوات المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدات سكنية هشام طلعت مصطفى بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 7 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يكشف عن ملعب مباراة الأهلي المقبلة.. ويعلق على عقوبة الانضباط

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بكلمات قوية.. مورينيو يرد على تصريحات أوزيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

منال لاشين تكتب: سوق العقارات على صفيح ساخن

اليوم.. آخر موعد لاختيار وحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

برلماني يتقدم بطلب إحاطة للتوسع في إنشاء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة

"IGI العقارية" تطرح وحدات جديدة في السادس من أكتوبر بتسهيلات سداد غير مسبوقة

خبير تسويق عقاري: السوق يحتاج إلى مليون وحدة سكنية في السنة

تحالف بين "هيرميس وطلعت مصطفى وجى بى كابيتال" لإطلاق شركة تمويل عقاري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

12:28 ص

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

12:11 ص

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض