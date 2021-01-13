هشام طلعت مصطفى: مصر ستحتاج إلى 30 مليون وحدة سكنية خلال سنوات

قال هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، إن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر فقط على القطاع العقاري العالمي، لكنها أثرت على الاقتصاد العالمي ككل، مضيفًا أن هناك تراجعًا في مستويات دخول الناس ونقصًا في القوى الشرائية، ما إنعكس سلبًا على السياحة والفنادق والقطاعات التجارية والنقل.





وتابع "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "الحماية الاجتماعية ضرورة للحفاظ على مكتسابات الاقتصاد المصري والقطاع العقاري ككل تأثر بشدة في عام 2020، بالأخص إعتبارًا من شهر مارس، خاصة ان السوق العقاري فقد نحو 35-40% من حجم السوق في فترة جائحة كورونا".





وحول اتهامات الشارع المصري للقطاع الخاص العقاري بأنه يهتم بطبقات معينة، ويقتصر دعمها من الدولة فقط بالإضافة للطبقة المتوسطة، قال: "المسألة برمتها عرض وطلب، حيث أن التكلفة السنوية تزيد بشكل مهول، بالاضافة لزيادة تكلفة العمالة والأرض ومن ثم هذه التكاليف تنعكس على ثمن المنتج العقاري في النهاية ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات".





أما بالنسبة إلى الحلول قال "مصطفى": "الحل موجود.. النهاردة لما بتنبص على الشركات وهي بتقدم وحدات عقارية بالقسط كان منذ فترة التقسيط على سنوات متقاربة دلوقتي الشركات وصلت في مدد الأقساط والعروض لعشر سنوات بل إلى 13 سنة في بعض الأحيان حتى يتناسب قيمة القسط مع دخل الفرد، والسؤال هنا هو: الشركات هتعمل كده لحد فين؟ الشركات ليها قدرات في النهاية وكل هذه العناصر حاكمة لمنظومة السوق".





ولفت إلى أن مصر ستحتاج إلى 30 مليون وحدة خلال السنوات المقبلة.