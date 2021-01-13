خبير: التطبيقات والألعاب على الهواتف الذكية تخترق خصوصية المستخدمين

قال حسن حامد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك اختراقًا لخصوصية الأشخاص من خلال التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية أو الألعاب التي يتم تحميلها.





وأضاف "حامد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن التحديث الجديد لسياسة الخصوصية للواتساب لا تعني نشر بيانات المستخدمين لأن هذا ليس في صالح تطبيق الفيس بوك.





وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن "الفيسبوك" يعتبر أن هذه البيانات هي رأس ماله، ولذلك لن تقوم بنشرها على المشاع، مستطردًا: "أغلب التطبيقات ومنها تطبيق جوجل مثلُا تقوم بالتسجيل من الهواتف دون أن يشعر صاحب الهاتف وهذا يعني أننا جميعًا مخترقين".





وفي ذات السياق علق الإعلامي تامر أمين، على تحديث تطبيق "واتساب" الأخير، الذي ينص أن كل الرسائل والمعلومات الخاصة بمستخدمي "واتساب" تمتلكها إدارة "فيس بوك" ولها الحق في التصرف فيها قائلًا: "مش مستغرب.. بس إيه البجاحة دي؟ والوش المكشوف ده.. برقع الحياء راح".





وأضاف "أمين"، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن "واتساب أعلن أن كل البيانات والرسائل الصوتية والمكتوبة وكل البيانات متاحة لإدارة فيسبوك ويمكن استخدامها"، موضحا أن "التطبيقان يتابعان كل معلوماتنا".



