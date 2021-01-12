إيران تعرض أكبر سفية عسكرية في تاريخها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
وكالات

عرضت إيران، اليوم الثلاثاء، أكبر سفينة عسكرية في تاريخها وهي حاملة المروحيات "مكران".

 

وأفاد المكتب الإعلامي للقوات البحرية الإيرانية، بأنها ستستلم يوم الأربعاء حاملة المروحيات "مكران" وفرقاطة "زره" الصاروخية لتشارك السفينتان في تدريبات "اقتدار" الصاروخية التي ستجري في مضيق هرمز، وذلك بعد أن خضعتا لاختبارات ناجحة في المنطقتين البحريتين القريبة والبعيدة.


وتمثل سفينة "ماكران" قاعدة عائمة للقوات المسلحة البحرية الإيرانية قادرة على حمل 6 مروحيات وعددا من الزوارق العسكرية ومجموعات من القوات الخاصة البحرية.

 

وتعتبر حاملة المروحيات أكبر سفينة عسكرية في تاريخ إيران ومن المتوقع دخولها قوام القوات البحرية لتنفيذ مهمات في شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

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