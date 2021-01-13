من الأمانة العامة إلى وكالة مجلس النواب.. من هو المستشار أحمد سعد الدين؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:16 ص
أحمد سعدالدين
أحمد سعدالدين
محمد عوده
أعلن المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب، فوز كل من: المستشار أحمد سعدالدين محمد عبدالرحيم، ومحمد أبوالعينين، بمنصبى وكيلي المجلس.

جاء ذلك بعد الانتخابات الداخلية التي أجريت، فى الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، والتى شهدت ترشح 8 نواب لمنصبى وكيلي المجلس، وهم: سليمان وهدان، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، وفريدة الشوباشى، وحنان عبد المنعم، ومحمد عبد العزيز، وسحر بشير مختار، ومحمد أحمد الجبلاوى.

وبلغ عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 581 نائبا، وبلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة صوت واحد، فيما بلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 580 صوتا، وقد حصل سليمان وهدان على 125 صوتا، وحصل المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم على 485 صوتا، وحصل محمد أبو العينين على 412 صوتا، وحصلت فريدة الشوباشى على 71 صوتا، وحصلت حنان عبد المنعم عوض على 6 أصوات، وحصل محمد عبد العزيز على 45 صوتا، وحصلت سحر بشير معتوق على 5 أصوات، وحصل محمد أحمد الجبلاوى على 11 صوتا.

أهم المعلومات عن أحمد سعدالدين
فيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن المستشار أحمد سعد الدين، الفائز بمنصب وكيل مجلس النواب:

تخرج المستشار أحمد سعدالدين فى كلية الشرطة، وحصل منها على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 بتقدير عام جيد جدا، ثم حصل على الماجستير فى القانون عام 1995.

عُين سعدالدين فى وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر، فى الفترة من 16 أغسطس 1990، حتى 27 مايو 1993.

عُين فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1993، ثم عُين بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 21 لسنة 1994.

عمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، حتى 30 سبتمبر عام 2004، وندب لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة منذ عام 2001 حتى عام 2004، ثن ندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية عام 2004.

انتدب سعد الدين للعمل مستشارا قانونيا لمحافظة الشرقية، اعتبارا من 15 أغسطس عام 2004، بالإضافة إلى عمله الأصلى وفى غير أوقات العمل الرسمية حتى 1 مايو 2006

عمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية، من 1 أكتوبر 2004، حتى 1 مايو 2006.

أعير سعدالدين للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات، من 1 مايو 2006، ورقى إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 95 لسنة 2009، اعتبارا من 3 مارس 2009.

عمل مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة من 19 سبتمبر 2012، حتى 30 سبتمبر 2014، وندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى عمله الأصلي، وندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى عمله الأصلي.

ندب سعد الدين للعمل مستشارا قانونيا لمجلس النواب، واعتذر عن الاستمرار في هذا الندب فى 1 أكتوبر 2014.

وشغل سعدالدين منصب الأأمين العام لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق.

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