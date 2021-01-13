لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق المصالحة مع قطر
الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:15 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن إتفاق "العلا" الخاص بالمصالحة مع قطر، وفقًا لما وصفته بالمعلومات التي حصلت عليها هو اتفاق مبدئي، وأن هناك نقاشات كثيرة لاحقة متممة لها، مؤكدة أن مصر تراقب هذه التفاصيل معقبة: "الاتفاق بداية وليس نهاية وليس شيكًا على بياض وبشدد على الثلاث جمل دول".
وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء،: "شروط مصر واضحة أنها لاتتدخل في شؤون أحد ولاتقبل أن يتدخل أحد في شؤونا ".
وأشارت إلى أن مصر تنظر إلى الاتفاق بإيجابية واهتمام لكنها في ذات الوقت لديها شروطه مشددة أن مصر لم تكن يومًا سباقة للعداء لان مصر هي الدولة الكبرى ودائمًا ما تدعم الوحدة العربية لكن وفقًا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل.
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