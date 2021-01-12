برلماني: الجلسة الافتتاحية بداية عهد تشريعي جديد قوامه دعم المواطن المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم تاريخية حيث تشهد سابقة جديدة لأول مرة وهي ترأس السيدة فريدة الشوباشي، لها باعتبارها اكبر الاعضاء سنا.

وأشاد الشرقاوي، في بيان له، عقب أداءه اليمين الدستوري كنائبا للشعب، بالجهود التي بذلها المستشار محمود فوزى، الامين العام لمجلس النواب وكافة العاملين بالأمانة العامة بالمجلس على حسن تنظيم الجلسة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية سواء الالتزام بالكمامات وتوزيع الكحوليات على السادة النواب ومراعاة التباعد الاجتماعي لتجنب تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن الاعضاء الجديد على درجة كبيرة من الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل تحت القبة.

وأكد أن مجلس النواب في عهده الجديد ستكون أجندته مبنية في الأساس على خدمة المواطن المصري ودعمه، وتلبية احتياجاته والعمل على توفير حياة كريمة له تضمن له ولأسرته مناخ جيد يُراعى فيه حقوق الإنسان ومبادئ الكرامة الإنسانية والعيش بسلام وأمان.

وتقدم عضو مجلس النواب، بالتهنئة للمستشار حنفي جبالي، لفوزه بمنصب رئيس مجلس النواب، وكلا من النائبين محمد ابو العينين، والمستشار أحمد سعد، لفوزهما بمنصب وكالة المجلس، متمنيا لهم سداد خطواتهم نحو تحقيق أهداف العملية التشريعية في مصر والعمل لصالح تحقيق المنفعة العامة.

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