أمير جازان يقوم بزيارة عزاء لذوي الأديب الحربي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، بزيارة عزاء ومواساة لأبناء وأسرة رئيس نادي جازان الأدبي السابق الشاعر والأديب أحمد بن إبراهيم الحربي، وذلك بمنزلهم بقرية البديع والقرفي بمحافظة أبوعريش.


‏وقدم سموه خالص عزاءه ومواساته لذوي الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مهيباً بجهود ودور الأديب الراحل في تطوير الحركة الأدبية في المنطقة، من خلال عمله رئيسا لنادي جازان الأدبي، وإسهاماته العديدة ومشاركته الشعرية في المحافل كافة، داخليا وخارجيًا.

 

وأبدى أبناء وأفراد أسرة الفقيد الحربي، خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة وأن لايريه مكروه.

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