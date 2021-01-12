وزير الرياضة يتابع وصول 10 منتخبات للمشاركة فى كأس العالم لكرة اليد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
محمد جمال
وصلت إلى القاهرة اليوم بعثات منتخبات، (كوريا الجنوبية وفرنسا والنمسا والمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وتونس والجزائر وتشيلي) لكرة اليد للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

ويتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة مع المنتخبات خلال بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وأكد وزير الرياضة، أن القيادة السياسية توجه كافة أوجه الدعم للبطولة للظهور بشكل يليق بمكانة مصر في تنظيم الأحداث والبطولات الدولية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرص على حضور التدريبات النهائية لمنتخب مصر، وأثنى على الأداء الذي ظهر به الفريق خلال التدريب، ووجه كلمة للمنتخب نقل في بدايتها تحيات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنياته لهم بالتوفيق، مؤكدا أن الدولة تثق في قدرتهم على إحراز أفضل النتائج في هذه البطولة الدولية.

وكان في استقبال بعثات المنتخبات وفود من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة المنظمة للبطولة ومرافقي الفرق وفريق طبي متخصص.

وخضعت كافة عناصر المنتخبات لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، فور وصولهم فنادق الإقامة.

وتنطلق غد الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، وتستمر حتى 31 من يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة العالم لليد بمواجهة منتخب تشيلي غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء بالصالة المغطاة باستاد القاهرة ويسبق المباراة حفل الافتتاح.

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