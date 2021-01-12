شيفيلد يونايتد يفوز على نيوكاسل ويحقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
حقق فريق شيفيلد يونايتد أالفوز الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين شيفيلد بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيلي شارب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد ريان فراسير لاعب نيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع شيفيلد رصيده إلى خمس نقاط في المركز العشرين الأخير، محققا أول انتصار له في الدوري هذا الموسم مقابل تعادلين والخسارة في 15 مباراة.

في المقابل توقف رصيد نيوكاسل، الذي لديه مباراة مؤجلة، عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.

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