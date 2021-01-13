تامر أمين عن تعين حسام غالي وحازم إمام فى مجلس النواب: تحسهم "ولاد ناس وحلوين"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:46 ص
تامر أمين
تامر أمين
داليا الحسين
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على اختيار المستشار حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب قائلًا: "السيرة الذاتية لهذا الشخص أكثر من مشرفة وروعة، وتدعو للفخر وتتحدث عن نفسها"، معربًا عن سعادته بحصوله على هذا المنصب

وقال أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء إنه على مستوى شكل المستشار حنفي الجبالي نشعر بأن لديه هيبة ووقار، معقبا: سعيد عندما رأيته يجلس على كرسي رئيس مجلس النواب وسنرى إدارته للجلسات خلال الفترة القادمة.. مالي مكانه على الكرسي، ومستبشر خير والجواب بيبان من عنوانه".

كما عقب الإعلامي عن تعين حسام غالي وحازم إمام فى مجلس النواب قائلًا::تحسهم ولاد ناس وحلوين وقادرين على تحمل المسئولية".

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