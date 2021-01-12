بنيولوك جديد.. أمير المصري يفاجئ جمهوره فى أحدث جلسة تصويرية له

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يحرص الفنان أمير المصري على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر أمير المصري عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور له، ظهر فيها بنيولوك جديد، حيث اعتمد على تسريحة شعر جديدة ومختلفة، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.





ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO، ونافس بفيلمه Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه بـمهرجان كان السينمائي، وحصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.