بنيولوك جديد.. أمير المصري يفاجئ جمهوره فى أحدث جلسة تصويرية له

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان أمير المصري على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر أمير المصري عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور له، ظهر فيها بنيولوك جديد، حيث اعتمد على تسريحة شعر جديدة ومختلفة، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.


ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO، ونافس بفيلمه Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه بـمهرجان كان السينمائي، وحصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 6 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 7 ساعات

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المارد الأحمر يستأنف تدريباته غداً استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ ساعة و 12 دقيقة

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتغنى بأداء وليد سليمان أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

الأهلي يحسم مصير أجايي

09:10 م

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

10:08 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض