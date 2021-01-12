تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه نجح في تحقيق الفوز بنتيجة جيدة على الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حققنا الفوز بأربعة أهداف ونجحنا في حصد النقاط الثلاث، وهي نتيجة إيجابية وجيدة للغاية".





وتابع :"في الثلث الهجومي كنا نأخذ بعض القرارت الخطأ، وفي الدفاع ووسط الملعب اللاعبون كانوا جيدين وفي النهاية المهاجمين نجحوا في تسجيل الأهداف، وهذا هو ملخص مباراة اليوم".





وزاد :"هذه هي كرة القدم، ولا أحد يعرف ما هذ الدقيقة التي من الممكن أن يتم تسجيل فيها الأهداف، ونحن كمدربين لا نضع وقت لتسجيل الأهداف".





وحول سبب تأخير تسجيل الأهداف إلى الشوط الثاني قال :"عندما وصلت مصر وفي أخر 4 مباريات لنا في الموسم الماضي كنا نسجل مبكرا، أما الآن فنحن ننتظر للتسجيل في الشوط الثاني وأنا أتقبل ذلك".





وهل تؤثر الحالة البدنية للاعبين رد قائلا :"لا نقوم بإجراء التغييرات بناء على خطة اللعب، أفشة ليس جاهزا للعب 90 دقيقة ونفس الأمر لكهربا ولذلك قمت بإخراجهما من المباراة".





وأشار :"اللاعبون الذين تم إشراكهم جميعا كانوا مصابين بكورونا ونحاول ، وهم يعلمون بهذه التغييرات قبل المباراة، وأنا أخبرتهم بأنني سأقوم بهذه التغييرات من أجل تزويد اللاعبين بدنيا مثل كهربا وأفشة".





وأوضح :"قمت بإخراج حمدي فتحي لأنه شارك في مباريات كثيرة بجانب منح محمد هاني فرصة اللعب وهو عائد من كورونا، كما أن حمدي لاعب مهم جدا للغاية في الفريق، أما بخصوص بدر بانون فقمت بتغييره من أجل فرصة المشاركة لرامي ربيعة رغم أن ياسر إبراهيم أجهز منه، وهذا مثلما منحت الفرصة لسعد سمير في الأسبوع الماضي، وهدفي هو رفع الحالة البدنية للاعبين وأن يكونوا قادرين على خوض 90 دقيقة كاملة قبل كأس العالم للأندية".





وهل يحتاج الأهلي للتدعيم في مركز الظهير الأيمن قال :"ما هي المشكلة أن أقوم بإشراك أكثر من لاعب في هذا المركز، فمحمد هاني كان مصابا بفيروس كورونا، فموجود معنا أحمد بيكهام وقمت بتغييره في المباراة الماضية وأشركت أكرم توفيق لأن النتيجة كانت متعادلة وهو يملك النزعة الهجومية أكثر من بيكهام وبالتالي كان هدفنا هو تسجيل الهدف".





وأشار :"أكرم توفيق لعب اليوم بشكل جيد للغاية، وفي الشوط الثاني أشركت محمد هاني لكي أعيد إليه لياقته البدنية وقمت بإعادة أكرم توفيق لمركزه في خط الوسط".





وعن كيفية إعداد فريقه للمباريات المزدحمة المقبلة قال :"أكرم توفيق استعاد مستواه وبيكهام نفس الشيء، ومحمد هاني نحاول تزويده بدنيا والسولية عاد وأفشة وكهربا غير قادران على خوض المباراة كاملة، وخلال المباريات أسعى لتجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة".





وأكمل :"أضع الخطة التي نخوض بها المباريات بناءًا على مجموعة اللاعبين المتاحين والجاهزين في الفريق".





واختتم حديثه بالرد حول السبب وراء عدم تسجيل الأهداف من الركلات الثابتة قال :"لا نسجل من الضربات الثابتة بالفعل، وتحدثت مع اللاعبين بضرورة استغلالها من أجل تسجيل الأهداف من خلال هذه الضربات، كما أنني ألاحظ بأن الفرق التي تواجهنا تدرسنا بشكل جيد، ونحاول تكرارها في الفترة المقبلة".