"الجيزة" توضح حقيقة إزالة عدد من أشجار الكافور بشارع النيل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
رصدت محافظة الجيزة، ما تم تداوله بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي من رسائل تزعم قيام المحافظة بقطع أشجار الكافور المزروعة من فترات زمنية بعيدة رغم ما قد تمثله من قيمة تاريخية، لذا يهم المحافظة توضيح بعض الحقائق التى تبين الأمر لمواطني المحافظة منها :- 

تلقت محافظة الجيزة خلال الفترة الماضية شكاوي بعض المواطنين بشأن وصول الحالة العامة لعدد من أشجار الكافور المتواجدة بشارع النيل للتهالك، وهو الأمر الذي ادي لسقوط البعض منها علي سيارات وممتلكات المواطنين مطالبين المحافظة بالتدخل السريع وازالة الاشجار المتهالكة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة وبمشاركة المختصين في ذلك المجال بحصر اشجار الكافور المتهالكة المتواجدة بشارع النيل، الي جانب الاستناد الي التقارير والتوصيات التي تم اعدادها مسبقا من خلال لجان ضمت الجهات المعنية فى هذا الشأن، والتى إنتهت إلى أن بعض أشجار الكافور المعمرة بشارعي النيل ومراد والبالغ عددها 20 شجرة قد وصلت الى مرحلة متقدمة من العمر واصبحت تعانى من الضعف العام، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية بالاضافة الي وصول انسجة الجذور ومنطقة التاج الى حالة الموت وما تحمله من افرع ضخمة مما يعرضها للسقوط المفاجىء، وأوصت بضرورة قطع تلك الأشجار .

وفى إطار إطلاع محافظة الجيزة بتطوير المحاور الرئيسية والفرعية وتحسين الصورة البصرية لها وبما يتناسب مع التاريخ الحضاري للمحافظة، مما دعا المحافظة إلى قطع عدد محدود من تلك الأشجار وللأسباب السالف الإشارة إليها حفاظاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم وإستبدالها بأخرى جديدة، وفقاً لمخطط جمالي وحضاري عام لشارع النيل وقد تم مراعاة دعمه بالمساحات الخضراء والاشجار والنخيل التي تعكس المظهر الحضاري للشارع بما يحقق الغرض البيئي المرجو من المواطنين بالإشتراك مع بعض المكاتب الإستشارية المتميزة فى هذا الشأن، مع الإحاطة بأنه سبق تضرر بعض المواطنين حال تطوير شارعي سليمان أباظة وجزيرة العرب لذات السبب وعقب إنتهاء اعمال التطوير والتوسعة وغرس أشجار جديدة وتحسين الصورة البصرية بها تلقت المحافظة العديد من رسائل الإشادة فى هذا الشأن .

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