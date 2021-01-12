بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس مجلس النواب الجديد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، سيادة المستشار حنفي جبالي على تعيينه رئيسًا لمجلس النواب.

وجاء بنص التهنئة:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة المستشار حنفي جبالي على تعيينه رئيسًا لمجلس النواب، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما صالح للبلاد.

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