بالجيب القصير.. عبير صبري تبهر جمهورها فى أحدث جلسة تصويرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة عبير صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها من أحدث جلسة تصويرية لها، ظهرت فيها بجيب قصير وجاكت طويل، واعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر جذابة.


يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" شارك فيه شريف حافظ رمضان الماضي، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة

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