الكنيسة القبطية تهنئ رئيس مجلس النواب الجديد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تضمن تهنئة لرئيس مجلس النواب الجديد والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجاء نصه كالآتى:
معالي المستشار حنفى جبالي
يطيب لي أن أهنئكم، باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021.

نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا.

نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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