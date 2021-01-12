أول تعليق من بواليا بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"سعيد بالفوز الذي حقه الفريق في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي".

وتابع :"أقول للجماهير سأسجل الأهداف في الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون هناك صبر على ما أقدمه وإن شاء الله أكون قادر على إسعادكم".

وواصل :"شرف كبير لي أن أتواجد في بطولة كأس العالم للأندية، ونحاول إثبات نفسنا في البطولة العالمية ثم نعود ونركز في بطولة الدوري".

وأشار :"موسيماني يتحدث معنا ويسعى لمنحنا الثقة وبتعامل معنا كأب ويشجعنا على تقديم أداء جيد".

واختتم حديثه :"إن شاء الله في المباراة المقبلة سأسجل وأحتفل مع الجميع بتسجيلي بأول الأهداف مع الأهلي".

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