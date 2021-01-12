وليد سليمان.. "يا ما في الجراب يا حاوي"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
علاء خليف
تألق وليد سليمان نجم الأهلي في مباراة فريقه ضد الانتاج الحربي مساء اليوم الثلاثاء، وسجل هدفين عالميين في شباك الفريق العسكري وقاد المارد الأحمر لتحقيق فوز كاسح بنتيجة 4 / 1 في لقاء الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021.

وليد سليمان بدأ المباراة جالسًا على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالدقيقة 71 بدلًا من محمود كهربا، ليبدأ "الحاوي" سريعًا في ألعابه السحرية عللا المستطيل الأخضر والتي تنتظرها منه الجماهير الحمراء وتستمتع بها، وسجل هدفًا رائعًا لفريقه بعد 6 دقائق فقط من دخوله المباراة من تسديدة مباشرة في مرمى الانتاج الحربي فشل الحارس في التصدى لها.

واصل "سليمان" الابداع والتألق ولم يكتفي بهدف واحد فقط في شباك الانتاج الحربي، ولكنه سجل هدفًا عالميًا في الدقيقة 86 من تسديدة قوية ومتقنة من على حدود منطقة جزاء الفريق العسكري، خطف الهدف قلب مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي احتفل به على مقاعد البدلاء بشكل غير متوقع رصدته عدسات الكاميرات.

وليد سليمان صاحب الـ36 عامًا أثبت أن العمر مجرد رقم بعد تألقه بشكل لافت للأنظار في مباريات الأهلي الأخيرة، حيث أصبح بمثابة الورقة الرابحة التي يدفع بها موسيماني لتقلب المباراة رأسًا على عقب ويوقع على أهداف حاسمة تساعد فريقه على حصد الانتصارات.

وبات "الحاوي" البديل الذهبي في النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز حيث دخل بديلًا في 3 مباريات بواقع 34 دقيقة لعب فعلية، سجل 3 أهداف للأهلي، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة المحلية بالتساوي مع 7 لاعبين آخرين، ويفصله هدف وحيد عن زميله محمود كهربا هداف البطولة.

وأثبت وليد سليمان أن "جراب الحاوي" لا يزال مليئ بالمهارة والمتعة والألعاب السحرية التي تخدع خصوم الفريق الأهلاوي، وتخطف قلوب الجماهير الحمراء وتساهم في تحقيق الانتصارات لفريقه بالبطولات المختلفة.

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