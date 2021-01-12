بلدية المحلة يواجه دكرنس والمنصورة مع كفر الشيخ بالقسم الثاني (إنفوجراف)

مباريات الخميس





تختتم تلك الجولة عصر الخميس بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة يلتقي خلالهم كلاً من :





1- سبورتنج مع أبو قير





يستضيف فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس، على ملعب نادي افريكا ببرج العرب





يدخل سبورتنج اللقاء برصيد 8 نقاط يحتل بهم المركز العاشر بينما أبو قير في الصدارة برصيد 15 نقطة.





وشهدت الجولة السابقة خسارة سبورتنج من المالية في بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق أبو قير مع فريق الحمام بهدف لمثله.





2- الحمام مع الأوليمبى





يحل فريق الأوليمبى بقيادة أحمد سارى ضيفأ على فريق الحمام بقيادة أيمن الجمل، بملعب مركز شباب الحمام، ويحتل الأوليمبي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، في حين يتواجد الحمام بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط .





وتعادل الحمام مؤخرا مع أبو قير بهدف لمثله ، كما تعادل الأوليمبى مع المنصورة بهدفين لكل منهما.





3- بيلا مع المالية





يقام لقاء بيلا مع مالية كفر الزيات، على استاد كفر الشيخ، و يدخل بيلا اللقاء بقيادة ابراهيم الشهيدى ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بينما المالية بقيادة أيمن مجدى في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.





وحقق فريق المالية الفوز في الجولة الماضية على سبورتنج بهدفين مقابل هدف بينما تلقى فريق بيلا الهزيمة بهدفين من حرس الحدود.





4- بنى عبيد مع حرس الحدود





يواجه فريق بنى عبيد بقيادة عادل صديق نظيرة حرس الحدود بقيادة محمد حليم، ويتواجد بنى عبيد في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط بينما الحرس وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة.





وخسر بنى عبيد في الجولة السابقة بهدف من فريق الجزيرة، بينما فاز الحدود على بيلا بهدفين نظيفين.





5- فاركو مع ألعاب دمنهور





يلتقي فاركو بقيادة مجدى عبد العاطي مع نظيرة دمنهور بقيادة أحمد عاشور، في موقعة كروية مرتقبة، حيث يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 8 نقاط بينما دمنهور في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.





وشهدت الجولة الماضية فوز فاركو على دكرنس بهدف، تعادل دمنهور مع الرجاء بهدف لمثله.





6- الرجاء مع الجزيرة المطروحى





يقام لقاء الرجاء والجزيرة بملعب جامعة الإسكندرية، ويدخل الرجاء اللقاء بقيادة أبو العينين شحاتة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد الجزيرة في الترتيب السابع برصيد 9 نقاط، ولدية مواجهة مؤجلة مع المالية.





وشهدت الجولة فوز الجزيرة على بنى عبيد بهدف وتعادل الرجاء مع دمنهور بهدف لمثله.





ترتيب المجموعة الثالثة