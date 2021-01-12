فوز مصري السلوم والهلال في تمهيدي كأس مصر



وشهدت المباراة الثانية ندية وإثارة بين الهلال والحرية والتي إنتهت بفوز الهلال بضربات الجزاء الترجيحية 4/5 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصعد فريق الهلال للتمهيدي الثاني.



وينتظر فريقي الهلال والمصري السلوم القرعة لتحديد مواجهات الفريقين في التمهيدي الثاني.



أقيمت مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر موسم 2021/2020 وشهدت منطقة مطروح مباراتين في التمهيدي الأول، في الأولي نجح فريق المصري السلوم من تحقيق فوز كبير علي فريق مطروح بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليصعد فريق المصري السلوم للتمهيدي الثاني.