فوز مصري السلوم والهلال في تمهيدي كأس مصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
أقيمت مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر موسم 2021/2020 وشهدت منطقة مطروح مباراتين في التمهيدي الأول، في الأولي نجح فريق المصري السلوم من تحقيق فوز كبير علي فريق مطروح بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليصعد فريق المصري السلوم للتمهيدي الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ندية وإثارة بين الهلال والحرية والتي إنتهت بفوز الهلال بضربات الجزاء الترجيحية 4/5 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصعد فريق الهلال للتمهيدي الثاني.

وينتظر فريقي الهلال والمصري السلوم القرعة لتحديد مواجهات الفريقين في التمهيدي الثاني.

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