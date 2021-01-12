"البوليساريو" تعلن قصفها مواقع مغربية يومي الأحد والاثنين الماضيين

قالت "وكالة الأنباء الصحراوية" التابعة لجبهة "البوليساريو"، الاثنين، إن قوات الجبهة استهدفت مواقع للقوات المغربية في منطقة الصحراء.

وذكرت الوكالة أن من بين المناطق المستهدفة بالقصف يوم الأحد "أمقلي النبكة" و"أمغلي الدشرة" في "أمْغالا" و"تخندقات" القوات المغربية في منطقتي "فدرت العش" و"فدرت الغراب" بالحوزة وكذلك "منطقة روس بن زكة".

وأضافت الوكالة أن قوات جبهة "البوليساريو" استهدفت يوم الاثنين "بقصف عنيف" مواقع عسكرية مغربية أخرى، من بينها "أم القطف" و"أسلوكية الشيظمية" وفدرت التمات". وأكدت الوكالة أن القوات المغربية تكبدت "دمارا وخسائر" في صفوفها المتحصنة خلف الجدار العازل جراء هذه الضربات.

في المقابل، تكذب تقارير إعلامية مغربية دوريا الأخبار الواردة من جبهة البوليساريو بشأن توجيه ضربات عسكرية للقوات الملكية المغربية.