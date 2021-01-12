أحمد موسى يوجه التحية لـ علي عبد العال: البرلمان تحت قيادته أدى مهمته على أعلى مستوى (فيديو)



وتمنى الإعلامي أحمد موسى، التوفيق للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، قائلا: "ربنا يوفقه في أي مكان يكون فيه".



وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.



وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.



وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب تحت قيادة رئيسه السابق الدكتور على عبد العال أدى مهمته على أعلى مستوى، وأصدر التشريعات والقوانين اللازمة لتلك المرحلة المهمة من تاريخ مصر.وتابع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "أبناء مصر يخدمون بلدهم من أي موقع ولا يبحثون على مناصب".