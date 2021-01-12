هشام طلعت مصطفى: تسديد قيمة 4 مليون جرعة للقاح كورونا لصندوق "تحيا مصر"

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علق المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، عن تبرعه بتحمل تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لنحو 2 مليون مواطن من غير القادرين.



اوقال "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء،أن المجموعة قامت بدور كبير جدًا في توفر أجهز التنفس الصناعي، والكثير من الأدوات الصحية منذ بداية أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المجموعة عملت على توفير التطعيم للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة أن الإسراع في عملية التطعيم، من شأنه أن يساهم في عودة الأمور إلى طبيعتها قبل الجائحة.



ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إلى أن المجموعة تبرعت بـ4 مليون جرعة تكفي 2 مليون مواطن، وتم سداد قيمة هذه اللقاحات لصندوق "تحيا مصر"

