هشام طلعت مصطفى: تسديد قيمة 4 مليون جرعة للقاح كورونا لصندوق "تحيا مصر"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:03 م
المهندس هشام طلعت مصطفى
المهندس هشام طلعت مصطفى
كـسـاب أحـمـد
علق المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، عن تبرعه بتحمل تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لنحو 2 مليون مواطن من غير القادرين.

اوقال "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء،أن المجموعة قامت بدور كبير جدًا في توفر أجهز التنفس الصناعي، والكثير من الأدوات الصحية منذ بداية أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المجموعة عملت على توفير التطعيم للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة أن الإسراع في عملية التطعيم، من شأنه أن يساهم في عودة الأمور إلى طبيعتها قبل الجائحة.

ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إلى أن المجموعة تبرعت بـ4 مليون جرعة تكفي 2 مليون مواطن، وتم سداد قيمة هذه اللقاحات لصندوق "تحيا مصر"

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 5 ساعات

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 4 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ 12 دقيقة

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 10 ساعات

رسمياً .. سرس الليان يدعّم صفوفة بمدافع مصر للتأمين

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُوقف "عجلة" الإنتاج الحربي برباعية ويستعيد صدارة الدوري

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:10 م

الأهلي يحسم مصير أجايي

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

09:51 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض