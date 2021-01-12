فيفي عبده تثير الجدل بشأن كورونا

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تحدثت الفنانة فيفي عبده عن ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مشاركتها فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت "عبده" في الفيديو "ادي النيلة على كده شبابنا بيتسرق يادي النيلة على الكورونا وعلى بيت سنينها".



يذكر أن الفنانة فيفي عبده آثارت قلق متابعيها في الفترة الأخيره بسبب معاناتها من أزمة صحية، حيث تعرضه لدور برد شديد أفقدها القدرة على التحرك.



وعلى الجانب الآخر شاركت الفنانة فيفي عبده في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "مملكة الغجر" مع ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي