أسعار الذهب تتراجع في نهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ مارس الماضي، لتضغط على المعدن الأصفر.

وفشل الذهب في الاستفادة من تراجع العملة والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وكانت أسعار المعدن الأصفر ارتفعت خلال التعاملات مع توقعات بمزيد من الحوافز المالية الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب إن الأمريكيين بحاجة إلى مزيد من الإغاثة الاقتصادية من أزمة كورونا، وأنه سيقدم خطة تكلف تريليونات من الدولارات.

ويُنظر إلى الذهب عمومًا على أنه تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينجم عن التحفيز واسع النطاق.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1844.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 1848.59 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.41.

أخبار تهمك

عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 10 ساعات

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ ساعة و 6 دقيقة

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يُوقف "عجلة" الإنتاج الحربي برباعية ويستعيد صدارة الدوري

منذ أقل من ساعة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 5 ساعات

رسمياً .. سرس الليان يدعّم صفوفة بمدافع مصر للتأمين

منذ أقل من ساعة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:10 م

الأهلي يحسم مصير أجايي

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

09:51 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض