رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: صحة المشاركين في البطولة هي الأساس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد 2021، إنه كان هناك تخوف من المشاركة في مونديال كرة اليد بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تحملت الحكومة المصرية كل المجهود على الأرض لإخراج هذه البطولة بصورة آمنة.

وأضاف الدكتور حازم خميس، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن صحة المشاركين في البطولة هي الأساس، لذلك تم إتخاذ قرار بعدم وجود جماهير في المونديال، وكانت هناك لجنة طبية عليا تابعة لوزارة الصحة مهمتها وضع الخطط اللازمة لإجراء البطولة.

وأوضح أن كل المشاركين في البطولة سيكونون محجورين داخل فقاعة، بالإضافة إلى وجود طبيب مصري لمتابعة حالة المشاركين، لافتًا إلى أنه مسموح بالزيارات دون الاختلاط بأي شخص خارج الفقاعة.

وأشار إلى أن بطولة العالم لكرة اليد في مصر ستكون بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى وحتى نهاية الشهر الحالي، معلنا عن إنشاء مصر لتطبيق هاتفي لأول مرة يستطيع أن يدخل على جميع ما يتعلق بالبطولة، وتم الإشراف على هذا التطبيق من قبل الطب الوقائي.

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