الفجر الرياضي صور الفجر الرياضي صور مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بكاميرا الفجر الرياضي الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:38 م تصوير - محمد الصادق Advertisements أخبار تهمك من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟ منذ حوالي 4 ساعات نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يحسم مصير أجايي منذ ساعة و 7 دقيقة الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية منذ حوالي 10 ساعات الأهلي يُوقف "عجلة" الإنتاج الحربي برباعية ويستعيد صدارة الدوري منذ أقل من ساعة محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة منذ ساعتين و 18 دقيقة موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي منذ حوالي 4 ساعات تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان منذ حوالي 4 ساعات موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر منذ حوالي 5 ساعات ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني منذ حوالي 4 ساعات 4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير) منذ ساعتين و 16 دقيقة الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين منذ حوالي 5 ساعات رسمياً .. سرس الليان يدعّم صفوفة بمدافع مصر للتأمين منذ أقل من ساعة مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب منذ حوالي 4 ساعات أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي منذ أقل من نصف ساعة