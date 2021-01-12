نقابة الأطباء: انتشار فيروس كورونا أصبح سريعًا

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قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن فيروس كورونا وباء عالمي، وجميع منظمات الصحة العالمية يتعرضون لما يتعرض له الأطباء في الدولة المصرية، موجها الشكر للأطقم الطبية.



وأضاف الدكتور أبو بكر القاضي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن انتشار الفيروس أصبح سريعا، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الشعب عليه دور كبير مثله مثل الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية والقطاع الطبي.



وأشار إلى أن الأطباء لا ينامون ولا يذهبون إلى منازلهم، معلقًا: "هما بني ادمين في الأول والآخر، ولابد أن نساعد بعض جميعا حكومة وشعب، ولابد من تخفيف العبء على الحكومة والقطاع الطبي".



ونوه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، بأنه من الممكن أن يكون الشخص حامل للفيروس دون ظهور أي أعراض، لذلك لابد من ارتداء الكمامة.