أحمد السجيني: مازال يجري حاليًا عمليات فرز الأصوات لاختيار وكيلي مجلس نواب 2021

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قال النائب، أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن يجري حاليًا عمليات فرز الأصوات لاختيار وكيلي المجلس من بين 8 أعضاء قاموا بالترشح.



وأضاف "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن جلسة مجلس النواب اليوم كانت مشهد حضاري يليق بصورة مصر.



وأكد أن هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية من النواب خلال الجلسة الافتتاحية التي قامت بترأسها النائبة فريدة الشوباشي.



وفي تصريحات سابقة قال عضو مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم شهدت مشهد تاريخي في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية الغير مسبوقة التي قامت بها الدولة لتأمين خروج هذه الجلسة بهذا المشهد الحضاري.



وأضاف "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مجلس النواب كانت تلف على النواب الذين ظلوا في أماكنهم التزامًا بالإجراءات الاحترازية وهذا كان مجهود كبير ومشهد حضاري ديمقراطي.



وأعرب عن سعادته في ظل وجود الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي على ترأسها للجلسة بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، مشيرًا إلى أن عدد السيدات والشباب داخل المجلس كبير، مؤكدًا أنهم بحاجة إلى قدر من التدريب السياسي وفي خلال شهرين سيكون لدينا شكل مجلس نواب مختلف تمامًا عن المجلس السابق الذي جاء بعد ثورتين خاصة مع استقرار الدولة ونظامها الأمني.



وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.



وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.



وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".