"الحديدي" عن إدارة فريدة الشوباشي للجلسة الافتتاحية: نموذج فخر للمرأة المصرية

Advertisements

أعربت الاعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها بأداء الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، في إدارة جلسة البرلمان الاجرائية، باعتبارها أكبر الاعضاء سنًا وفقًا لصحيح القانون.



وتابعت"الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين أن "الشوباشي" أدارت الجلسة في مرحلتها الاولى التي تشمل مرحلتي أداء القسم والانتخابات، قبل إنتخاب رئيس البرلمان الجديد المستشار حنفي الجبالي بإقتدار".



وأضافت: "بجد سعيدة بها جدًا فهي فخر للمرأة المصرية، ومواقفها واضحة وتحدثت ببساطة في كلمتها التي ألقتها لدى إعلانها الترشح للوكالة واقدم لها التحية".

