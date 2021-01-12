لميس الحديدي عن الجلسة الأولى للبرلمان: "جميع الإجراءات كانت ماشية سليم.. ولكن"

Advertisements

أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بتطبيق الاجراءات الاحترازية في الجلسة الاجرائية الاولى للبرلمان الجديدة، قائلة: "كل الاجراءات كانت ماشية سليمه، بس في ملاحظة إن بعض النواب لم يلتزموا بارتداء الكمامات.. مش كل النواب وأنا بأسف لده، رغم أن الاذاعة الداخلية للمجلس ظلت طوال الوقت ترجوا السادة النواب التزام إرتداء الكمامات، ومش عاوزين تبقى البداية مش لطيفة مش عايزة أقول كده، لكون النواب قدوة للشعب وأنهم ممثلي الشعب ".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء،: " متفائلون بالمجلس والنواب والمستشار الجبالي وهو رجل ذو خبرة كبيرة ورئيس المحكمة الدستورية السابق.. ومنذ أن ألقى كلمته المنضبطة على منصة مجلس النواب يبدوا عليه الانضباط والحسم وجميع الاشارات كانت جيدة جدًا ".



متمنية أن تكون الدورة البرلمانية ناجحة وأن تؤدي دورها التشريعي بنسق جيد، بما يخدم المواطنين والدولة بالإضافة لسلطات رقابية تحاسب الحكومة والقائمين على الأمر.

