عرض فيلم ترويجي لبطولة العالم لكرة اليد بمطارات الجمهورية



ومن جانبها، أوضحت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، أن الفيلم الترويجي للبطولة يعرض بالتبادل مع الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" والذي أطلقته وزارة السياحة والاثار في آخر يونيو الماضي للترويج للسياحة قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة الى مصر في أول يوليو الماضي، والذي بدأ عرضه علي شاشات العرض الموجودة بمطار القاهرة الدولي منذ سبتمبر ٢٠٢٠.



تجدر الاشارة الي أن هذه البطولة تعد أكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، بمشاركة 32 دولة، وكانت قد اُقيمت مراسم سحب قرعة هذه النسخة من البطولة في شهر سبتمبر الماضي.

قامت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني بعرض الفيلم الترويجي الخاص ببطولة كرة اليد على شاشات العرض الموجودة بصالات مطار القاهرة الدولي وذلك للترويج للبطولة وكذلك المقاصد السياحية المصرية المتنوعة، وذلك في إطار استضافة مصر للنسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.