الناظر: مع بداية التطعيمات سيتحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الأنفلونزا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن التشكيك في لقاحات فيروس كورونا استمرارًا لحديث غير المختصين سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وأضاف "الناظر" في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن اللقاحات تم اختبارها في أفضل معامل العالم، مؤكدًا أنه لا صحة للشائعات حول مأمونيتها.

وأشار إلى أن الصين دولة كبرى ولا تقل عن أمريكا في التكنولوجيا، موضحًا أن تعاقد الحكومة على أكثر من لقاح بسبب عدم قدرة شركة واحدة إنتاج هذا الكم من اللقاحات المطلوبة لكل دول العالم.

وأكد أنه مع بداية التلقيح وقلة انتشار العدوى سيتحول فيروس كورونا إلى فيروس موسمي مثل الأنفلونزا، مختتمًا حواره بدعوة رجال الأعمال والمستثمرين في المساهمة لتوفير اللقاحات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

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