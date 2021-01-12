العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بقنا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وأهالي عزبة حامد، بمدينة قنا، على جثة شاب، توفي بشبهة جنائية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارًا يفيد عثور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وأهالي عزبة حامد، بمدينة قنا، على جثة بيشوي أشرف غطاس، 32 عاما، توفي بشبهة جنائية.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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