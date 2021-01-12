القبض على مندوبين دعاية تابعين لإحدى شركات الأدوية بتهمة الغش التجارى في الدقهلية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك

شن فريق من مفتشي الصيدله بالادارة العامة للصيدلة بالمرور على احدى صيدليات مدينة المنصورة بالتنسيق مع الشرطة حملة تمكنت من القبض اليوم علي مندوبين دعاية تابعين لاحدي شركات الادوية احدهما دكتور اسنان والاخر تجارة

حيث قاما بغش منتج دوائي باسم.. فيرماتا وهو عبارة عن اكياس فوارة لعلاج القولون، وعسر الهضم وسعره (65)ج للعبوة بتصنيع علب مشابهة للاصلية.. وقاموا بوضع اكياس منتج اخر باسم فوار فروت سعر العلبة 6 ج، وقاموا بلزق استكر باسم المنتج الاصلي على المنتج المغشوش، وهذا التصرف يندرج تحت قانون الغش التجاري والتدليس، بالاضافة الي الجرائم الاخري الخاصة بصحة المواطن.

وقد تم تحرير محضر جنح قسم اول المنصورة برقم 497 ومازال المتهمين قيد الاحتجاز.

وقد أكد وكيل الوزارة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط وتطبيق القانون والتصدى لكافة أنواع الغش والاتجار الغير قانونية لردع المخالفين.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه وتوجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية للتأكد من احكام الرقابة على سوق الدواء المصري وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين وبتوجيهات من الادارة العامة للتفتيش الصيدلي

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