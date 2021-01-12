رسمياً .. بلقاس يتعاقد مع لاعب غزل شبين لموسمين ونصف

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حصل الفريق الكروي الأول بنادي بلقاس على توقيع جناح مهاجم فريق غزل شبين اللاعب محمد جمال "حدوته" بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثالث.



وقام حدوته بالتوقيع لبلقاس في حضور هيثم عرابي المستثمر بنادي بلقاس، وعمرو صبحي وكيل اللاعب.



وشارك اللاعب مع فريقة غزل شبين في لقاء اليوم أمام تلا قبل أن يرحل عن صفوفه، وينضم رسمياً لبقاس عقب حصولة على الإستغناء الخاص به.



وسبق لحدوته الإنضمام لبيلا وغزل شبين، قبل التوقيع مع فريقة الجديد بلقاس، ويعد من اللاعبين المميزين في مركز الجناح المهاجم لما يتمتع به من موهبة ومهارة في إحراز وصناعة الأهداف.