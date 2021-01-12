5 قتلى بهجوم إثيوبي في السودان.. وأديس أبابا تؤكد أن الحرب ليست خيارها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
وكالات

قال مسؤول عسكري سوداني، اليوم الثلاثاء، إن قوات إثيوبية شنت هجوما على منطقة داخل الحدود السودانية بولاية القضارف، ما أسفر عن مصرع 5 نساء.

 

وأوضح المسؤول السوداني في تصريحات لتلفزيون "الشرق"، أن "قوات مسلحة إثيوبية، شنت هجوما على منطقة اللية بمحلية القرّيشة، داخل الحدود السودانية بعمق 5 كيلومترات، في أراضي الفشقة بولاية القضارف، ما أدى إلى وقوع ضحايا".

 

وأضاف المسؤول، أن "القوات المسلحة السودانية، تتحرك بمسؤولية داخل حدود أراضيها، وتعمل على تأمين المزارعين السودانيين"، مشددا على عدم وجود "نوايا عدوانية تجاه إثيوبيا".

 

وبخصوص قيام الجيش الإثيوبي بطلعات جوية، استكشافية واستعراضية داخل العمق السوداني، قال المسؤول السوداني، إن "الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية مستقرة نسبيا، وسط حالة من التعبئة والاستنفار المستمرة منذ أسابيع بين الجانبين".

 

وشدد على أن القوات المسلحة، "ستظل تدافع وتفرض سيادتها على الأراضي السودانية كافة في منطقة الفشقة، وستعزز ارتكازها وقواتها، لحماية المزارعين المدنيين".

 

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي إن "السودان يواصل نشاطاته غير المشروعة على الحدود الإثيوبية"، وأضاف أن إثيوبيا "كانت في حرب مع قوى خارجية مرات عدة، ولكنها تعرف أن الحرب ليست ذات فائدة".

 

ولفت مفتي إلى أن "أطرافا عدة من مصلحتها جر السودان وإثيوبيا إلى الصراع"، مؤكدا على أن بلاده "لا تضع خيار الحرب في حساباتها".

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