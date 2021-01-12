نيمار يرسل خبرا سارا لجماهير باريس

تلقت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خبرًا سارًا ، بشأن الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا.





ونشر باريس سان جيرمان صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، للبرازيلي نيمار دا سيلفا، في التدريبات الجماعية للفريق.





وعلق النادي الباريسي على صورة نيمار بعبارة: "أنباء سارة تبعث على الابتسامة".





وكان نيمار تعرض للإصابة يوم 13 ديسمبر 2020 في كاحل قدمه اليمني، في مباراة أولمبيك ليون بالدوري الفرنسي، مما جعلته يغيب 5 مباريات.





وسيخوض نادي عاصمة النور مواجهة من العيار الثقيل، ضد أولمبيك مارسيليا، بعد غدًا الأربعاء في كأس السوبر الفرنسي.



