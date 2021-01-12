آرسنال يعلن تجديد عقد هولدينغ لمدة 3 مواسم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مدافعه روب هولدينغ حتى عام 2024 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.


وشارك هولدينغ في 16 مباراة مع آرسنال هذا الموسم وأصبح عنصراً أساسياً في قائمة الفريق.


وقال الإسباني ميكيل أرتيتا "منذ بداية مهمتي كمدرب أعجبت بشدة بمساهمة روب مع النادي وفي غرفة تبديل الملابس، داخل وخارج الملعب".


وأضاف "كفاءة عمله كل يوم داخل الملعب التدريبي رائعة وهو يترجم ذلك إلى أداء مرتفع بشكل مستمر خلال المباريات".

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