هاني الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول.. وتراجع الإصابات بسبب إجراءات الحكومة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الكمامة هي خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تراجع الإصابات مؤخرا لأسباب عديدة أبرزها الالتزام بالإجراءات التي فرضتها الحكومة.

وأضاف "الناظر" في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بغلق المدارس والجامعات وتأجيل الامتحانات كان قرارًا حاسمًا في هذه الفترة التي كانت تشهد ارتفاع كبير في أرقام الإصابات.

وأشار إلى أن اليومين الماضيين شهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة وهذا عمل على تراجع الإصابات بصورة كبيرة، موضحًا أن الفيروس لا يختفي مع ارتفاع درجات الحرارة ولكن يقل انتشاره بصورة كبيرة مثلما حدث في أغسطس الماضي.

وطالب بعدم الإفراط في استخدام الكحول لأنه يسبب التهابات في الجلد والتهابات في الجهاز التنفسي بسبب رائحته النفاذة، لافتًا إلى أن عدم التزام الشباب بالإجراءات الاحترازية كان الأكثر سببا في انتقال عدوى فيروس كورونا، محذرًا من استخدام الشيشة باعتبارها وسيلة فعالة لنقل الفيروس.

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