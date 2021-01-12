غرفة دبي تعزز وعي قطاع الأعمال بالعقود التجارية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
 نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مكتب "ذا جورجنسون للمحاماة " ومكتب "انس أند كو الشرق الاوسط - فرع دبي" ندوة إلكترونية حول الاعتبارات الرئيسية للعقود التجارية الناجحة وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال وصلت إلى 285 مشاركا.

أدار الندوة كل من بول جورجنسون محامي في مكتب "ذا جورجنسون للمحاماة " وريتا السمعاني جانسن شريك في مكتب "انس أند كـو الشـرق الاوسط - فرع دبي" حيث تحدثوا عن آلية صياغة أحكام وبنود العقود التجارية الناجحة التي تشمل الملكية والضمانات وحدود المسؤولية والإلغاء والفسخ بالإضافة إلى القوة القاهرة والاختصاص القضائي وتسوية النزاعات والأحكام الإلزامية.

وسلطت الندوة الضوء على بنود محددة في العقود التجارية وكيفية عمل وتأثير هذه البنود على العلاقة التعاقدية وتوقع التحديات والمخاطر الشائعة المرتبطة بها وكيفية صياغة تلك البنود بالشكل الذي يحمي الأطراف المتعاقدة وبما يتلاءم مع المتطلبات المتوافقة مع التشريعات القانونية في الإمارات بالإضافة إلى تثقيف المشاركين بكيفية صياغة عقود تجارية أكثر وضوحا وفعالية.

وأشارت جهاد كاظم مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أهمية العقود التجارية في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها وخفض المخاطر مع الإلتزام بالقوانين والتشريعات لافتة إلى أنه يمكن للعقود أن تزيد الربحية وتقلل من احتمالية حدوث نزاعات تجارية وتساهم في تقوية العلاقات التجارية إذا ما أتقن القائمون على صياغة العقود تفاصيلها وخفاياها وأسرارها.

وقالت إن الندوة تعتبر خطوة جيدة نحو تثقيف ممثلي القطاع الخاص بمتطلبات صياغة العقود التجارية لما لذلك من فوائد عديدة معتبرة ان التعرف على هذه البنود وتطبيقها يعزز من تنافسية الشركات وقدرتها على حماية حقوقها وحقوق عملائها ومورديها في بيئة الأعمال في دبي.

وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئة محفزة له

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