فوز رشيد والعبور والترام وتعادل الدلنجات وإيتاى البارود فى دورى القسم الثالث

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
أسفرت نتائج المباريات الأربعة التى أقيمت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الحادية عشر  بالقسم الثالث لكرة القدم عن فوز مركز شباب العبور.

خارج أرضه على  حوش عيسى بهدفين دون رد سجلهما شريف خالد لاعب حوش عيسى بالخطأ فى مرماه وبذلك يرتفع رصيد العبور إلى 12 نقطة  ويتجمد رصيد حوش عيسى عند 9 نقاط . 

واستعاد رشيد الانتصارات وفاز على غزل كفر الدوار بهدفين دون رد سجلهما محمد سمير ومحمد السيد 
 ليرتفع رصيد رشيد  إلى 6 نقاط ويتجمد رصيد غزل كفر الدوار عند نفس الرصيد . 

وفاز الترام خارج ملعبه على بولين بهدفين مقابل هدف حيث سجل عبد الرحمن الدسوقى ( ضاضا ) بينما سجل تامر مندور هدف بولين الوحيد ليرتفع رصيد الترام إلى14 نقطة ويتجمد رصيد كفر بولين عند 5 نقاط . 
وتأجلت باقى مباريات الجولة لمشاركة بعض الأندية فى الدور التمهيدي لكأس مصر . 

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى : 
1-  المجد  17نقطة 
2- نهضة العامرية 16 نقطة 
3 - الترام 14نقطة 
4 - مركز شباب العبور  12 نقطة 
5 - اسكندرية البترول  12نقطة 
6 - بدر 11نقطة 
7. - مركز شباب المعمورة 9 نقاط 
8- مركز شباب القبارى 9 نقاط . 
9- إيتاى البارود 9 نقاط 
10 - حوش عيسى  9 نقاط 
11- مركز شباب الدلنجات 7 نقاط 
12 - مياه البحيرة 6 نقاط 
13 - رشيد 6 نقاط 
14 - غزل كفر الدوار 6 نقاط
15 - كفر بولين 5 نقاط 
16 - دلفى  بدون نقاط .

وتعادل مركز شباب الدلنجات مع إيتاى البارود بهدف لكل فريق وسجل هشام شرف هدف الدلنجات بينما سجل محمد ابراهيم هدف إيتاى البارود ليرتفع رصيد الدلنجات إلى 7 نقاط وإيتاى إلى 9 نقاط .

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