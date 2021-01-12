بدء عملية فرز الأصوات علي مقعدي وكيلي مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

بدأت اللجنة المُشكلة للإشراف علي عملية الإقتراع بإنتخابات وكالة مجلس النواب، في أعمال الفرز وذلك عقب إنتهاء التصويت.

وكان قد ترشح علي منصبي وكيلي مجلس النواب خلال الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، 8 نواب وهم: المستشار أحمد سعد الدين نائب رئيس مجلس الدولة، والنائب سليمان وهدان، وكيل أول مجلس النواب السابق والرئيس الشرفي لحزب الوفد، والنائب محمد أبو العينين، والنائب محمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والنائبة فريد.الشوباشي، والنائبة حنان عبدالمعنم، والنائبة سحر بشير معتوق، والنائب محمد أحمد الجبلاوي

جدير بالذكر، أنه قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

أخبار تهمك

عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

منذ حوالي 3 ساعات

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ ساعة و نصف

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ أقل من نصف ساعة

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة

منذ ساعة و نصف

رسمياً .. سرس الليان يدعّم صفوفة بمدافع مصر للتأمين

منذ 12 دقيقة

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

الأهلي يحسم مصير أجايي

09:10 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض