كيف تقوي المناعة للوقاية من كورونا؟.. أخصائية تغذية تجيب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:44 م
داليا الحسين

قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إنه من المهم الحرص على البحث عن أفضل الطرق التي تساعد على تقوية المناعة بالجسم؛ مما يحمي من التعرض إلى الفيروسات، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الحفاظ على تناول وجبة الإفطار من طرق تقوية المناعة والحماية من الفيروسات، حيث أن وجبة الإفطار من أهم مقويات الجهاز المناعي، خصوصًا وأن كانت متوازنة وتحتوي على أهم العناصر الغذائية المهمة، والتخلي عن وجبة الإفطار يُعرضك لأمراض القلب.

وتابعت: "النوم الجيد من طرق تقوية مناعة جسم الإنسان وأن تكون معدلها ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميًا من النوم المتواصل قادر على تعزيز الخلايا التائية التي بدورها تكافح الأمراض المختلفة الخاصة بالمناعة".

وأشارت إلى أنه مع ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا، أصبح اتخاذ الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية السبيل الوحيد لتقليل فرص الإصابة به، خاصةً للفئات التي تزداد لديها معدلات الخطر، وعلى رأسهم مرضى السمنة وزيادة الوزن.

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