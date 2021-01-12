استشاري تغذية تكشف طريقة سد الشهية في الشتاء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن اتباع خطة إنقاص الوزن في الشتاء من أصعب الأشياء مع برودة الجو وزيادة الرغبة فى تناول الطعام، وهو ما يزيد من اكتساب مزيد من السعرات الحرارية بدلا من إنقاصها.


وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الاعتدال هو مفتاح الالتزام بالنظام الغذائي في الشتاء، ويجب الابتعاد عن تناول وجبات ثقيلة والتقليل من الدهون والأملاح والسكريات، معقبة: "كن معتدلا فلا تفرط في تناول أي نوع من الطعام".

وتابعت: "تناول الطعام بكميات صغيرة طوال اليوم يُقلل فرصة الإفراط في تناول الطعام فى وجبة واحدة، كما أن شرب الماء يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم والتزامك لإنقاص الوزن في الشتاء، حيث يساعد شرب الماء على تحسين الهضم وتقليل خطر التشنج بعد أي تمرين شاق".

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